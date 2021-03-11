«مستشار باشاغا»: هل يعود نفوذ «غنيوة» لمدخل طرابلس الشرقي بعد «حادث تاجوراء»؟

قال أحمد شكاب، مستشار فتحي باشاغا في “حوار الصخيرات”:” هل سيعود نفوذ غنيوة- ”غنيوة الككلي”، رئيساً لما يسمى”جهاز دعم الاستقرار” التابع لحكومة الوفاق- لمدخل طرابلس الشرقي عبر مليشيا الدريدرات المطرودة سابقا من تاجوراء؟”.

وأضاف أحمد شكاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” غنيوة أول المتحررين من هيمنة ما كان يسمى بوزارة الداخلية؟”.

وتابع:” إغلاق طرق في تاجوراء بسب عملية الاختطاف التي استهدف شهود في طريقهم للمحكمة وعناصر أمنية كما يتداول”.

وقالت مصادر مطلعة من داخل تاجوراء لـ”الساعة24″ إن إقفال الشارة الضوئية “البيفي” بالطريق الساحلي تاجوراء، ما زال مستمرا، ويتم إرجاع سيارات المارة في الاتجاه العكسي من قبل مسلحين.

وأوضحت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن هناك تجدد الاحتقان بين كتيبتي “أسود تاجوراء ” و”الضمان” على خلفية محاولة الثانية خطف عناصر من الأولى، كما تم إغلاق الطرق الرئيسية وسماع زخات أسلحة متوسطة بين الفينة والأخرى

ولفت المصدر، إلى أن مجموعة من وجهاء وأعيان تاجوراء متوجهون إلى المحكمة لأنها ستنظر اليوم في القضية السابقة بين مليشيا “الضمان” و”أسود تاجوراء”، لافتا إلى أنهم خلال المرور في طريق الشط بعد كوبري أبوستة وهم متجهون إلى المحكمة، تم حصارهم من قوات الدعم والاستقرار التابعة لـ”غنيوة الككلي”، رئيساً لما يسمى”جهاز دعم الاستقرار”، ومعهم أفراد من مليشيا “الضمان” والاعتداء عليهم وخطف اثنين منهم.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أصدر صلاح أمر النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق، وقتها، أمرا بحل كتيبتي «الضمان» بقيادة علي دريدر، و«أسود تاجوراء» بقيادة نادر الأزرق التابعتين لحكومته، حسبما أفادت وسأئل إعلام موالية لحكومة الوفاق، كما قرر إحالة قادة الكتيبتين إلى المدعي العسكري في طرابلس للتحقيق معهم في الاشتباكات التي وقعت وقتها في منطقة بئر الأسطى ميلاد بتاجوراء، وأصدر تعليماته باستخدام القوة ضد ما أسماهما الكتيبتين إذا لم يتوقفا فورا عن إطلاق النار.

وكان شهود عيان قد أفادوا لـ”لساعة 24”، في شهر سبتمبر الماضي، أن مدينة تاجوراء شهدت اشتباكات عنيفة اندلعت بين ما يعرف بـ”مليشيا الضمان” و”مليشيا أسود تاجوراء” بمنطقة أربع شوارع “الجلدية” في بئر الأسطى ميلاد، وأكد شهود عيان، أن الاشتباكات استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيرين إلى أن سبب الاشتباكات يعود إلى قيام مجموعة من “مليشيا الضمان” بالرماية على عنصرين من مليشيا “أسود تاجوراء” وقتلهما.