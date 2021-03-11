مجلس إقليم فزان: 4 ملفات طارئة تنتظر التفاتة “حكومة الدبيبة”

رحب مجلس إقليم فزان بحصول حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على ثقة مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء، بقاعة “واقادوقو” في سرت.

وأصدر المجلس بيانا أكد خلاله على أن الوصول إلى هذه الحكومة الموحدة يمثل فرصة حقيقية للشروع في العمل من أجل المصالحة واستعادة الدولة وخوض معركة التنمية والاستقرار.

وطالب مجلس اقليم فزان حكومة الوحدة الوطنية بإنقاذ الليبيين من خطر الموت بسبب كورونا الذي يواصل تفشيه في البلاد لاسيما في إقليم فزان المهمش، بحسب وصف البيان.

ودعا البيان الحكومة إلى تعزيز وقف إطلاق النار وحراسة الحدود ودعم المصالحة الوطنية في كافة أرجاء البلاد، إضافةً إلى توحيد المؤسسات واعتماد اللامركزية وترسيخ الحكم المحلي، واتخاذ كل ما من شأنه ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية