دراغي لـ الدبيبة:  إيطاليا تدعم وحدة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، في اتصال هاتفي مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة على “دعم إيطاليا الكامل لوحدة ليبيا وترسيخ السلام والاستقرار في البلاد في إطار العملية السياسية الليبية الداخلية تحت مظلة الامم المتحدة”، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وقالت رئاسة الوزراء الإيطالية في بيان لها اليوم الخميس، أن دراغي دعا حكومة الدبيبة التركيز على الأهداف ذات الأولوية مثل أمن وازدهار الشعب الليبي والمنطقة بأسرها.

وتناول الجانبان “آفاق تقوية الشراكة الثنائية بصورة أكبر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك” بين روما وطرابلس.