المطالبة بإضافة فقرة الالتزام بموعد الانتخابات في اليمين القانوني لحكومة الدبيبة

طالب حراك من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر البرلمان بضرورة أن يقوم أعضاء حكومة الوحدة الوطنية بحلف يمين مضاف يتعهدون فيه بإجراء الانتخابات في موعدها، وأن يصحبه توقيع وتعهد قانوني ملزم بإعلان استقالاتهم من مناصبهم يوم الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

هذا ووجه حراك من أجل الرابع والعشرين من ديسمبر في بيان له، التهنئة للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة. وحيا الحراك مجلس النواب على اجتماعه بالنصاب القانوني وإعطائه الثقة للحكومة، مؤكدا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

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