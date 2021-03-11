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«الدبيبة»: إدارة أزمة كورونا لن تكون بدون فاعلية بعد اليوم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً ضم كلاً من الدكتور «خليفة البكوش» رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والدكتور «بدر الدين النجار» مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وناقش الاجتماع، الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك، وكذلك الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع انحاء البلاد.

هذا وقد أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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