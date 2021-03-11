ديوان المحاسبة: سرقة 65 سيارة تابعة لمجلس الوزراء

أعلن ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2019 أن القوة العمومية للسيارات التابعة لرئيس مجلس الوزراء بلغت 386 سيارة منها 65 سيارة مسلمة لأشخاص انتهت علاقتهم الوظيفية بديوان رئاسة الوزراء ولازالت بحوزتهم فيما تجود 65 سيارة مسروقة و91 سيارة تابعة للجنة الشعبية العامة مسجلة لصالح جهات أخرى بينما توجد 8 سيارات تحت إجراءات التمليك.

وبين تقرير ديوان المحاسبة أن ديوان رئاسة مجلس الوزراء صرف مبالغ تخص أعضاء المجلس الرئاسي ومركز المعلومات والتوثيق بقيمة 424,826 دينار رغم وجود مخصصات مستقلة لها خلال السنة المالية 2019 بالإضافة إلى صدور إذن صرف بمبلغ 117,238 دينار تضمن صرف مبلغ 24,881 دينار حجز تذاكر سفر وإقامة فندق خارج ليبيا لأمين عام رئاسة مجلس الوزراء (ط أ ع) وأسرته

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة فقد إصدار إذن صرف بمبلغ 117,238 دينار بشأن حجز تذاكر سفر خارجية وإقامة فندية بالخارج لأمين عام مجلس الوزراء (ط أ ع) كما جرى إصدار إذن صرف بمبلغ 2,583 دينار بشأن حجز تذكرة سفر خارجية للمراقب المالي العام (م ع ب).

وأشار التقرير إلى أنه بعد فحص عينة من المستندات المرفقة مع أذونات الصرف الخاصة بالإقامة الفندقية لوحظ عدم ذكر الأسم والصفة في بعض رسائل الحجز وكذلك إغفال توقيع النزيل على الفواتير مما يعد مخالفا للمادة 99 من لائحة الميزانية ةالحسابات والمخازن.