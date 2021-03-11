«الصادق»: حملة أمنية للقبض على العمالة الأفريقية داخل مصراتة

قال حسن الصادق مسؤول الملف الأمني في المجلس البلدي مصراتة، إن ملف العمالة الوافدة ملف جمعي يشترك فيه الجميع مع المجلس البلدي سواء المؤسسات الأمنية أم مواطني المدينة وحله يتطلب تكاثف جهود الجميع، وأن أغلب العمالة الأفريقية التي تدخل للبلاد تأتي إلى مدينة مصراتة وعددهم كبير جدا و في تزايد مستمر، مشيراً إلى أنه من الصعب السيطرة على كل البوابات في ظل ضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية خاصة وأن أغلب الداخلين يتسللون عبر طرق فرعية، وفق قوله.

أضاف “الصادق” في تصريحات لـ”راديو مصراتة” اليوم أن: “إغلاق مراكز الهجرة الغير شرعية بقرار من الداخلية بالمدينة سبب لنا ربكة ولم يعد هناك مكان لحجز المخالفين منهم، ومن الصعب حصر العمالة الوافدة ومعرفة هوياتهم وجنسياتهم بدون تعاون دولهم وهو ما بدأنا السعي فيه حيت بدأنا بالتواصل مع السفارات والقنصليات لتكليف رؤساء للجاليات الموجودة بالمدينة”.

وتابع قائلاً: “بعض المواطنين وخاصة المستخدمين والمستفيدين من الأجانب يدافعون عنهم في حالة ضبطهم، وتم القبض على عدد كبير من الأفارقة الذين قاموا بسرقة بعض المحلات التجارية وسيتم القبض على البقية، علماً أن المجلس البلدي ليس جهة تنفيذية، لكننا نتابع المؤسسات العامة وندعمها لتدليل الصعاب أمامها”.

واختتم مسؤول الملف الأمني في المجلس البلدي مصراتة تصريحاته قائلاً: “عدد الأفراد التابعين لمديرية أمن مصراتة لا يتجاوز 1200 وحاجة المديرية أكثر من 4000 فرد، وقد خاطبنا وزارة الإقتصاد بخصوص منع إستيراد مستلزمات تعتيم السيارات للحد من الظاهرة ولم تستجب لمطلبنا” على حد تعبيره.