الصور لـ218: نتابع ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة 2019

في أول تصريح لهُ على ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019، أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور في تصريحات لـ218، أن المكتب يتابع تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس وتقارير هيئة الرقابة الإدارية في بنغازي.

وطالب الصور، في تصريحاته الخاصة لـ218،ديوان المحاسبة بتزويدنا بمحاضر جمع المستندات.

وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن بعض البلاغات تمر لمكتب النائب العام مباشرة ونطالب الديوان بتقديم تقاريره حولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية