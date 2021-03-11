الدبيبة يناقش الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يناقش الخطة الوطنية للتطعيم ضد فايروس كورونا.

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعاً ضم كلا من رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا الدكتور خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار.

وناقش الاجتماع الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، للتطعيم ضد فيروس كورونا، وفق الأولويات المعدة لذلك، إضافة إلى الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وأبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض، حيث أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

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