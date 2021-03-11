ديوان المحاسبة: «الرئاسي» رفع بند المتفرقات مرتين في نفقات 2019

قال ديوان المحاسبة في طرابلس إن المجلس الرئاسي رفع بند المتفرقات في الترتيبات المالية للدولة مرتين في العام 2019 ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دينار.

وأوضح التقرير السنوي للديوان أن المجلس الرئاسي خصص 664.5 ملايين دينار للمتفرقات بموجب قرار المجلس الرئاس رقم 2019/375م ، مشيرا إلى «تعلية هذا البنـد إلى مبلغ 2 مليـار دينار في 2019/5/6م بموجـــب قـرار المجلس الرئاسي رقــم 2019/596م والذي نقــل مبلغ من الباب الثالث إلى الباب الثاني، ومـن ثـم صدرت عـدة قـرارات بتعلية البنـد إلي أن وصل إل مبلغ 3.180 مليار دينار.

ولاحظ التقرير «إسهاب المجلس الرئاسي في إصدار قرارات تخصيص مبالغ خضما من بند المتفرقات، رغم التنبيهات المتكررة من الديوان بعدة مراسلات، بـأن الغـرض الـذي خصص من أجله بند المتفرقات في الترتيبات المالية هـو مواجهة المصروفات الطارئة وغير المخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة».

وأشار ديوان المحاسبة إلى «إلحاح الجهات في طلب تخصيص الأموال خضما من بند المتفرقات وموافقة المجلس الرئاسي على هذه الطلبات»، لافتا إلى أن هذا «أدى إلى تسييل مبالغ إضافية لتلك الجهات وحجب خذه المخصصات».

ونشر ديوان المحاسبة في طرابلس برئاسة خالد شكشك، اليوم الخميس، تقريره السنوي عن العام 2019 الذي قدمه إلى السلطة التشريعية وفقا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.

وقال الديوان في مقدمة التقرير إن الدولة الليبية تمر بظروف استثنائية معقدة جراء استمرار حالة عدم الاستقرار وتوسع دائرة الحروب والصراعات والتدخلات الدولية التي زادت من حدة الاقتتال والانقسام وتسببت في حالة ازدواج السلطة التشريعية والتنفيذية والمالية ما تسبب في تقويض الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة.

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