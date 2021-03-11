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«خارجية الوفاق»: حكومة الدبيبة أنهت فصلاً بائساً من فصول الانقسام في ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

باركت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، للشعب الليبي بمناسبة التئام مجلس النواب بمدينة سرت ومنحه الثقة بالاغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة منهيا بذلك فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين الأشقاء في الوطن، وفق قولها.

أضافت في بيان اليوم الخميس: “كما تعبر وزارة الخارجية عن امتنانها لأعضاء لجنة الحوار وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا لاسهامهما في رسم ملامح المرحلة القادمة ووضع خارطة طريق سياسية افضت اليوم إلى اختيار حكومة جديدة تجمع مختلف أطياف الشعب الليبي لتقف سدا منيعا موحدا أمام محاولات زرع الفتن وإذكاء الفرقة وتقسيم الوطن”.

وواصلت “خارجية الطاهر سيالة”: “نتمنى كذلك أن يستمر الالتئام بالبرلمان ليتمكن من عقد جلساته واعتماد الميزانية الموحدة لسنة 2021.م ليتسنى الإفراج عن عائدات تصدير النفط المجمدة في حسابات المؤسسة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية إحتياجات المواطنين العاجلة ، والوفاء بالوعود والاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في إصدار قانون الإستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات ، وتمكين الحكومة من العمل والتقدم والوفاء باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد ليكون 24ديسمبر القادم عرسا وبشرى أخرى لليبيين كما كانت بشارة الاستقلال والتحرر” على حد قولها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • هي نسخه معدله من حكومة الأمم المتحده التي يعينها ليون في الصخيرات غير ان هذه من تعيين أستيفاني بعدما تشاورت اردوغان باعتباره محتل لأقليم طرابلس فلا هذه الحكومه ولا الحكومه التي سبقتها من أختيار ليبيين فالأشخاص ليبيين ولكن التعيين من الأمم المتحده

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