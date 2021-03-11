باشاغا: سأترشح لرئاسيات 2021 وسأعمل على محاربة الفساد

أجرت جريدة le point الفرنسية حوار مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق،فتحي باشاغا تطرقت فيه لنقاط عديدة. وفي ما يلي نص الحوار.

كيف حالك منذ الهجوم عليك؟

أنا بخير، ولا تزال نتائج التحقيق في يد المدعي العام، ومن المقرر أن يُنشر في الأيام المقبلة تقرير رسمي عن الحادث.

لكن من برأيك كان وراء هذا الهجوم؟

لا أريد وضع أي افتراضات حتى يتم إصدار التقرير، آمل أن تحدد النيابة المسؤولين عن هذا الهجوم.

كيف تعاملت مع المليشيات كوزير سابق؟

ما فعلناه حتى الآن هو عدم تفكيك الميليشيات لأنها كانت ستتطلب الكثير من الموارد من الدولة. وما أنجزناه حتى الآن هو جهود إعادة تأهيل ، وتوجيه مصالحهم بطريقة ما. في الواقع ، نحاول تدريبهم وإخضاعهم لوصاية الدولة حتى نتمكن من تصميم برنامجنا الخاص لهذه الميليشيات.

ما هي الإجراءات الأخرى التي اتخذتها؟

كما تمكنت الشرطة وقوات الأمن من العمل بشكل طبيعي، ومعا قمنا باعتقال العديد من المجرمين البارزين مثل تجار البشر والمخدرات والنفط. كما تم اعتقال أعضاء الجماعات المتطرفة في غرب البلاد.

وقد قمنا باعتقال المشتبه به الرئيسي في قتل المهاجرين، هذا الشخص متهم بقتل 26 مهاجرا غير شرعي من بنغلاديش و 4 مهاجرين أفارقة آخرين. فليبيا تعتبر إحدى نقاط العبور الرئيسية للهجرة غير الشرعية. وتجذب العديد من الجنسيات: الأفارقة والآسيويين وبالطبع العرب أيضًا، جميعهم يأتون إلى ليبيا بهدف عبور الحدود والهجرة إلى أوروبا.

كما تمكنا من اعتقال عدد من المجرمين الذين حاولوا الفرار من البلاد،حيث لم يسبق أن حصل ذلك قبلا.

ما هو الدور الذي ستلعبه في الفترة التي تسبق انتخابات ديسمبر المقبل؟

قبل كل شيء ، أفضل أن تكون هذه الانتخابات المقبلة انتخابات رئاسية وتشريعية. سيتعين على حكومة الوفاق الوطني احترام الموعد النهائي والالتزام بالجدول الزمني المخطط له والذي تم تحديده في 20 و 21 ديسمبر، أود الترشح للرئاسة. يجب أن يكون التركيز الآن على إجراء الاقتراع.

ما هي التوجهات الرئيسية لبرنامجك؟

أول ما أريد هو أن أركز عليه هو وحدة الوطن والمصالحة الوطنية.

الأمن والمصالحة الوطنية على حد سواء ضروريان ، في بلد استقر اقتصاديًا مرة أخرى، خاصة من خلال زيادة الاستثمار، وعودة جميع الشركات العالمية التي كانت تعمل سابقًا في ليبيا، ما يتيح الفرصة للمستثمرين الجدد والشركات العالمية الجديدة للعمل في ليبيا ، وخاصة في البنية التحتية للبلاد.

كل الاستثمارات ستكون ممكنة بفضل الاستقرار الأمني والمصالحة الوطنية ، وهما أمران أساسيان وأريد التركيز عليهما.

وأود أن أضيف أن المواطنة ، ومكافحة الفساد ، والتنوع من حيث الأصول والأعراق ، فضلا عن تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام هي أيضا عناصر مهمة في هذا البرنامج.

إذا تم انتخابك في ديسمبر ، فكيف ستتعامل مع التدخل الأجنبي؟

أولا، سنتعاون مع الجميع بما يعود بالنفع على ليبيا.

ثانيًا ، إذا وصلنا إلى السلطة وشكلنا حكومة ، فإن ذلك سيعزز مؤسسات الدولة ويسمح بالدفاع عن ليبيا ضد التدخل الأجنبي. ثالثًا، نتفهم أن هذه الدول لها مصالح في ليبيا وسنأخذها بعين الاعتبار.

التعاون سيكون أمرا جيدا لتجنب الحروب، فليبيا لديها الكثير من الإمكانات من حيث الاستثمارات بمجرد ضمان الاستقرار.و سوف نسمح لهذه الدول بالاستثمار بشفافية كاملة.

ولكن هل من الممكن الآن تحقيق نتيجة سياسية ودبلوماسية دائمة بدون دعم تلك الدول التي لها مصالح متباينة على وجه التحديد؟

التدخل الأجنبي في ليبيا هو في الواقع سلبي وإيجابي على حد سواء ، لكن للأسف أعلم أنه سلبي بنسبة 80٪. الجانب الإيجابي هو أن بعض الدول تحاول أن تجعل من الممكن مساعدة ليبيا على تشكيل الحكومة. بينما تعمل بعض الدول في الاتجاه المعاكس من خلال الانخراط في المناقشات السياسية والدبلوماسية حتى لا تنجح.

حتى لو دعم الجميع هذه المحادثات رسميًا ، فنحن نعلم أن بعض الدول تحاول بشكل غير مباشر تخريبها ، لجعلها تفشل.

بالطبع ، لا يمكننا أن نلوم هذه البلدان فقط. إذا يجب علينا أيضًا أن نلوم الليبيين على السماح لهم بالقيام بذلك من خلال منحهم الفرصة للتدخل في شؤون بلادهم.

هل أنت واثق من قدرتك على توحيد هذه المصالح المتعارضة للغاية ؟

طبعا، سنتعامل مع هذه الدول على أساس المصالح والحياد المتبادلين وسنعامل جميعنا على نفس المنوال.

عندما كنت وزيراً للداخلية ، تمكنت من معرفة العديد من التجارب الناجحة مع الدول التي دعمت الجانب الآخر (الشرق). اتصلت بهم وقمت بزيارتهم وأجرينا حوارات مثمرة وأوضحنا موقفنا منها، لذلك سأسميها نجاحًا.

فعلنا الشيء نفسه مع أولئك الذين ساندونا ومن كانوا ضدنا ، مما منحنا المصداقية وأظهر قدرتنا على الحكم.

هل لديك نفس الثقة في الفاعلين الوطنيين والمحليين؟

نعم، لقد كانت لدينا تجارب ناجحة في المناطق الغربية حيث أجرينا سلسلة من الحوارات والمناقشات التي أسفرت عن نجاح جيد، من المخطط أن نفعل الشيء نفسه في الشرق والجنوب.

من خلال هذه المناقشات التي أطلقناها ، نحن مصممون على حماية حقوق السبعة ملايين مواطن ليبي ونأمل أن تتوجهم بالنجاح. نحن مصممون على الحفاظ على نفس الأخلاق والمهنية أثناء قيادة هذه المناقشات.

هل سيكون موضوع توزيع الثروة في البلد محور عملكم؟

الفساد هو السبب الرئيسي وراء مطالبة الليبيين بتوزيع عادل للثروة. لذلك يتعين علينا تطبيق اللامركزية على الأقل خلال هذه الفترة حتى نتمكن من إيجاد دولة وحكومة. من الضروري تحقيق اللامركزية في الدولة وكذلك توزيع الثروة من خلال البلديات بشكل مباشر.

ومن الأمثلة على مكافحة الفساد العمل عن كثب مع مكتب النائب العام لوقف الدفع بالدينار ، الذي كان يعتبر ديناً على وزارة الداخلية. تمكنا من إيقاف هذه الممارسة لأنها كانت محاولة لأخذ أموال من قسمنا.

ماذا ستفعل حيال تقسيم البلاد ؟

كان لليبيا في الماضي سابقة في توحيد البلاد ، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق رئيسية قبل أن ينجح الملك في توحيدها. بالتأكيد سوف نفكر في هذه التجربة. في رأيي ، تتمثل العقبات الرئيسية في تقسيم المؤسسات الحكومية الرئيسية. ومع ذلك ، تبذل جهود في هذا الاتجاه.

الأساس الدستوري هو أيضا مفتاح التغلب على الانقسام. هناك عقبات أخرى ، مثل التدخل الأجنبي والمرتزقة والفساد، تظل كل هذه العقبات الرئيسية أمام توحيد ليبيا. كما أ يريد الليبيون توحيد البلاد وتكرار التجربة السابقة بالاتفاق على دستور.

هل ستكون جرعة من الفيدرالية حلاً للتنوع في وحدة مؤسسية؟

طالما أن هذا النظام يحمي الليبيين ، وطالما أنه يوحد البلاد. ليس لدي أي اعتراض حقيقي طالما أنه يمنح الليبيين حقوقهم الكاملة والفرصة لممارسة مواطنتهم الكاملة. لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال الفيدرالية في الدستور.

هناك بعض الأمثلة الناجحة للغاية للفيدرالية في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا. طالما أنها تحمي الليبيين وهم يتفقون مع المبدأ ، فليس لدي أي اعتراض على هذا المبدأ.

بعد عشر سنوات على 2011، كيف ترى هذه الفترة؟

منذ عشر سنوات، كانت ليبيا ولا تزال تشهد صراعات وحروبًا سياسية سببها التدخلات الدولية والإقليمية. لكن الليبيين توصلوا إلى تفاهم: يجب أن تنتهي هذه النضالات والمنافسة المقبولة الوحيدة يجب أن تكون سياسية وديمقراطية ومن خلال انتخابات نزيهة.

لا يزال توحيد مؤسسات الدولة عقبة كذلك خطأ تواجد المرتزقة على الأرض، لن نتغلب على هذه العقبة إلا إذا غادروا. لهذا السبب نطلب من العالم والأمم المتحدة دعم ليبيا على وجه التحديد في حربها ضد الفساد.

كما نأمل أن يقر الكونغرس الأمريكي قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، لأنه سيساعد البلاد والمنطقة على الاستقرار.

في الختام ، كيف تعاملت ليبيا مع جائحة كوفيد؟ كيف تعاملت معها؟

واجهت ليبيا الوباء بموارد أساسية للغاية، على وجه التحديد بسبب الفساد. جميع الأموال المخصصة التي تجاوزت ملايين الدنانير أسيء استخدامها وسوء إنفاقها بشكل ملموس. هذا يعني أن دعم البنية التحتية الصحية بشكل عام في ليبيا ضعيف حقًا.

عانت وزارة الصحة من الفساد، لذلك سيتعين علينا إعادة هيكلة الوزارة وإنفاق الأموال المخصصة بالطريقة الصحيحة. على سبيل المثال ، الاعتماد على التأمين الصحي بدلاً من إعطاء كل هذه الأموال للوزارة مباشرة. لقد طالبنا منظمة الصحة العالمية بتقديم المزيد من الدعم لليبيا من أجل تخصيص المزيد من الموارد لمساعدتها في مكافحة هذا الوباء.

*”بوابة افريقيا الإخبارية” غير مسؤولة عن محتوى المواد والتقارير المترجمة

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