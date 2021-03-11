زايد هدية: معاناة الليبيين كانت الدافع الرئيسي لمنح الثقة لـ«حكومة الوحدة»

أكد زايد هدية، عضو مجلس النواب، أن الليبيين عانو من الانقسام في كافة النواحي بما أثر بشكل مباشر على معيشتهم.

وأضاف زايد هدية، في تصريحات صحفية، أن لانقسام الذي عانى منه الليبيون، هو الذي دفع أعضاء مجلس النواب إلى سرعة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، من انتهاء هذا الانقسام.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، أمس الأربعاء، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.