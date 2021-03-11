«خارجية الوفاق» تتمنى من «النواب» اعتماد الميزانية الموحدة للإفراج عن عائدات النفط المجمدة

تمنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني أن يستمر التئام مجلس النواب «واعتماد الميزانية الموحدة لسنة 2021 ليتسنى الإفراج عن عائدات تصدير النفط المجمدة في حسابات المؤسسة» الوطنية للنفط حتى تتمكن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة من تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، والوفاء بالوعود والاستحقاقات الانتخابية.

وتقدمت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت مساء اليوم الخميس بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة التئام مجلس النواب في مدينة سرت ومنحه الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، معتبرة أن هذه الخطوة تنهي «بذلك فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين الأشقاء في الوطن».

وعبرت الوزارة عن امتنانها لأعضاء لجنة الحوار وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لاسهامهما في رسم ملامح المرحلة القادمة ووضع خارطة طريق سياسية أفضت اليوم إلى اختيار حكومة جديدة تجمع مختلف أطياف الشعب الليبي لتقف سدا منيعا موحدا أمام محاولات زرع الفتن وإذكاء الفرقة وتقسيم الوطن».

وقالت الوزارة «نتمنى كذلك أن يستمر الالتئام بالبرلمان ليتمكن من عقد جلساته واعتماد الميزانية الموحدة لسنة 2021 ليتسنى الإفراج عن عائدات تصدير النفط المجمدة في حسابات المؤسسة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تلبية احتياجات المواطنين العاجلة، والوفاء بالوعود والاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور وقانون الانتخابات، وتمكين الحكومة من العمل والتقدم والوفاء بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد ليكون 24ديسمبر القادم عرسا وبشرى أخرى لليبيين كما كانت بشارة الاستقلال والتحرر».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في نوفمبر الماضي تجميد عائدات بيع النفط في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي، إلى حين الاتفاق على ترتيبات مالية موحدة تضمن عدالة توزيع المورد الرئيسي للبلاد.

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