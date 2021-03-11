الأولى من نوعها.. انتخاب سيدتين بمجلس إدارة مصرف السراي

قال رئيس مجلس إدارة مصرف السراي، نعمان البوري، إن الجمعية العمومية لمصرف السراي قد انتخبت اثنتين من النساء لمجلس الإدارة وواحدة للجنة المراقبة، وفقا لصدى الاقتصادية.

ويعد السراي، أول مصرف يقوم بدعم المرأة بتعيينها بمجلس الإدارة والسابقة التي تعد الأولى على مستوى ليبيا .

وتصدرت السيدات الليبيات تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة بنسبة 15%، وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة بالبلاد.

وحصلت 5 ليبيات على ثقة الدبيبة ومجلس النواب في التشكيل الوزاري الجديد في وزارات الخارجية والتعاون الدولي نجلاء محمد المنقوش، والعدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، والشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر محمد الكيلاني، ووزارة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توفي عثمان أوكي ووزارة الدولة لشؤون المرأة حورية خليفة ميلود.