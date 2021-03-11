«البيوضي»: «حكومة الوحدة» قادرة على إيصال الخدمات ومعالجة الأزمات

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” عندما كنت أكتب عن صفقة التمرير وما ستحدثه من تفقير للأمة، كنت أعيي وأستوعب ما أقول وطبيعة القادم والاتفاقات المسبقة بكل ما فيها من فساد وإفساد وتجهيز للعنف السياسي وتصفية الحسابات “.

وأضاف سليمان البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الآن فكل الأمل يحدوني بأن حكومة الوحدة وقيادتها قادرة على تحقيق الحد الأدنى من إيصال الخدمات ومعالجة الأزمات”.

واختتم:” كل الدعوات والأمنيات لهم بالتوفيق فيكفي الفرح والدعاء الذي استقبلهم به المواطنون من كل المشارب “.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، الأربعاء الماضي، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.