«بعيو»: «انتخابات ديسمبر» مسؤولية مجلس النواب أولا ثم الحكومة

قال رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه من باب الموضوعية أقول إنّ الانتخابات العامة في 24 ديسمبر ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل أولاً مسؤولية مجلس النواب، الذي عليه تضمين خارطة الطريق، وتحديد الأساس الدستوري، وإصدار قانون الانتخابات”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، الأربعاء الماضي، وخلال كلمته عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الإنقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.