بيان خماسي غربي يدعو إلى انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب

رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالتصويت على الثقة بالأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في سرت على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، ومشددة على أن يكون «خطوة لا رجعة فيها نحو التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من جميع أنحاء ليبيا».

وقال بيان صادر عن الدول الخمس، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه إن هذه النتيجة «خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وحل سياسي شامل لأزمة اختبرت ليبيا وشعبها. من خلال عملية برلين»، مضيفا «سنواصل دعم الشعب الليبي وجهود الأمم المتحدة بالاشتراك مع شركائنا».

وعبر البيان عن التقدير «للبيان الذي أصدره رئيس الوزراء السراج بالترحيب بتصويت مجلس النواب ومعربًا عن الاستعداد لتسليم السلطة»، داعية «جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية لتحمل نفس المسؤولية وضمان تسليم سلس وبناء لجميع الصلاحيات والواجبات لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة».

وذكر البيان «ستكون المهام الاساسية للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021 ، يليها نقل السلطة إلى القادة المختارين ديمقراطياً في ليبيا ؛ والتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار ؛ وبدء عملية المصالحة الوطنية ؛ وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي».

ورحبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا «بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من المنطقة المحيطة بمطار القرضابية ، للسماح لأعضاء مجلس النواب بالمشاركة بأمان في جلسة البرلمان في سرت» وأثنا على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لجعل ذلك ممكناً.

وفي وقت سابق الخميس اكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اليوم الخميس «أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار وكذلك احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي»، غداة نيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الثقة البرلمانية.

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