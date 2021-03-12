«بوالخطابية» يبحث عن إيجاد حلول عاجلة لأزمة المياه

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع ناجي بوشناف مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه وطاهر الطيب الشريف مدير جهاز الإسكان والمرافق مشاكل المياه بالمدينة وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لمحطة تحلية المياه.

وبحسب بيان صادر عن المجلس التسييري لبلدية طبرق، الخميس، فإن الاجتماع حضره أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة ومنصور امداوي ووكيل ديوان البلدية ومسعود الوهراني .

وفي مطلع الشهر الجاري، أصدر فرج هاشم بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، قراراً رقم 6 لسنة 2021 بشأن تشكيل غرفة أمنية مشتركة داخل طبرق، برئاسة مدير الأمن خالد عبد العزيز البسطة.

وأوضح نص القرار الذي اطلعت عليه “الساعة 24” أن الهدف من القرار هو محاربة كافة الظواهر السلبية، وضبط الشارع، والقضاء على الأمور المنافية لآداب المجتمع، وضبط الخارجين عن القانون ومنع أي انحراف، إلى جانب تعزيز الأمن داخل البلدية.

شملت قرارات اللجنة، التنسيق مع الجهات المعنية، بالعمل على توفير الأمن الغذائي، مع إمكانية استعانة الغرفة المشكلة بمن تراه مناسباً لتحقيق هذه الأهداف.