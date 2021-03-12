العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي تدعو لمحاسبة ناهبي المال العام

طالبت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بدولة ليبيا، بمحاسبة كل من اختلس المال العام وتلاعب بمخصصات وزارة التعليم وحقوق العاملين بها خلال السنوات الماضية.

وقالت النقابة في بلاغ لها الخميس إنه يجب ألا ينتهي الأمر بمجرد ترك الوظيفة، مطالبة، كافة النقابات الفرعية وأعضاء هيئة التدريس وكل من سلبت حقوقهم التوجه إلى القضاء والأجهزة الرقابية برفع الدعاوى وتقديم الشكاوى ضد كل من سلب حقوقهم.

واتهمت وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بو مطاري، بالصمت على التجاوزات وبأن “الأموال تصرف أمام عينه وبتوقيع مراقبيه الماليين، ليعي الجميع أن الأمر لا ينتهي بالتسليم والتسلم”.

وذكرت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعى أن الحجج التي كانت تقدّم هي “عدم وجود ميزانية كافية لتغطية المستحقات، ولكن تقارير الأجهزة الرقابية كشفت الفساد الكبير وإهدار المال العام”، معتبرة أنه لو صرفت عشر هذه الأموال على التعليم وأهله لما تم الوصول إلى هذه الحال.