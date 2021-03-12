ليبيا الان

ديوان المحاسبة: ارتفاع الإيرادات الفعلية بالترتيبات المالية 2019

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قال تقرير ديوان المحاسبة المفرج عنه، اليوم الخميس، إن الترتيبات المالية للدولة حققت فائضا في الإيرادات الفعلية بنسبة 28% مقارنة بالإيرادات المقدرة في العام 2019.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى تحصيل الإيرادات النفطية بنسبة زيادة 19%، مؤكدا تدني نسب ترحـيل باقي الإيرادات السيادية الأخرى، خاصة الجمركية والاتصالات والمبيعات النفطية المحلية، التي لم  تتجاوز نسبة التحصيل فيها 63%، 69%، 59% على التوالي.

وكشف التقرير عن عجز في الإيرادات غير النفطية بأكثر من 2.2 مليار دينار جرى تعويضه من فائض الإيرادات النفطية وبواقي سنة 2018م والرصيد المرحل من الإيرادات النفطية للعام السابق.

الوسوم

تقرير 2019 ديوان المحاسبة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك