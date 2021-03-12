ديوان المحاسبة: ارتفاع الإيرادات الفعلية بالترتيبات المالية 2019

أخبار ليبيا 24

قال تقرير ديوان المحاسبة المفرج عنه، اليوم الخميس، إن الترتيبات المالية للدولة حققت فائضا في الإيرادات الفعلية بنسبة 28% مقارنة بالإيرادات المقدرة في العام 2019.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى تحصيل الإيرادات النفطية بنسبة زيادة 19%، مؤكدا تدني نسب ترحـيل باقي الإيرادات السيادية الأخرى، خاصة الجمركية والاتصالات والمبيعات النفطية المحلية، التي لم تتجاوز نسبة التحصيل فيها 63%، 69%، 59% على التوالي.

وكشف التقرير عن عجز في الإيرادات غير النفطية بأكثر من 2.2 مليار دينار جرى تعويضه من فائض الإيرادات النفطية وبواقي سنة 2018م والرصيد المرحل من الإيرادات النفطية للعام السابق.