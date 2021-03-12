بعد اتهامات ديوان المحاسبة له.. «السني»: لن تنالوا من عزيمتنا وثقتنا في شعبنا أكبر من مكائدكم

قال مندوب فائز السراج لدى الأمم المتحدة الطاهر السني:” أشكر ديوان المحاسبة واحترم وأقدر ما صدر في تقريره بناء على ما أحيل إليه من معلومات، ومستعد للمثول أمام جهات الاختصاص وتفنيد ما ورد لوجود عدة أخطاء واستنتاجات منسوبة لشخصي، مثل إزدواجية الرواتب، أو ذكر عدة مبالغ لإقامات وسفريات منسوبة لنا وبها عدة أخطاء” على حد قوله.

وزعم الطاهر السني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أن الشفافية أساس بناء الدولة، ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولجهات الاختصاص محاسبة الفساد، وأيضاً من حق المواطن الدفاع عن نفسه ضد أي اتهامات باطلة”.

وتابع:” احتفظ لنفسي حق مقاضاة المنابر التي تحاول تشويهي عمداً لتصفية حسابات سياسية- لن تنالوا من عزيمتنا وثقتنا في الله وشعبنا أكبر من مكائدكم”، على حد تعبيره.

وكان ديوان المحاسبة، قد أصدر أمس الخميس تقريرا، رصد فيه عدة مخالفات لعدد من المؤسسات العاملة تحت مظلة حكومة الوفاق، ومنها مصروفات مستشار السراج السياسي الطاهر السني وعائلته التي بلغت 1.4 مليون دينار.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019، عن قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتكليف مستشارين متفرغين رغم تقلدهم مناصب أخرى، بالإضافة إلى عملهم، كمستشارين، من بينهم الطاهر السني، بصفته مستشار بالمجلس الرئاسي وموظف بالمندوبية الليبية القاهرة.

وجاء بالتقرير، أن المبررات الواردة بردود المجلس الرئاسي بالخصوص لم تكن مقنعة.

ولفت التقرير، إلى وجود مبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائلته، مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات الرئيس ودون إصدار أي قرارات بشأنها.

وأوضح، أن أذونات الصرف المصروفة بلغت 1,492,959 دينار، والقيمة المصروفة للمعني 369,402 دينار.