ليبيا الان

“التعاون الإسلامي” تُجدّد دعمها لليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها لليبيا، وأبدت ترحيبًا كبيرًا بنيْل حكومة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الخميس، إنّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جدّد دعم المنظمة التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

وعبّر “العثيمين” عن أمله في أن تُساعد هذه الخطوة على تمهيد الطريق من أجل خطوات أخرى تساعد على المصالحة، وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا، وإنهاء الحرب المندلعة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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