مباحثات “ليبية- إيطالية” لتعزيز التعاون الأمني والعسكري

عقد رئيس أركان “الوفاق”، الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا مع الملحق العسكري الإيطالي بليبيا، العقيد بحار باولو سبينا؛ بحثا، خلاله، العلاقات الثنائية بين البلديْن، وسبل تعزيزها.

وتناول الطرفان، خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتب الحداد بمدينة طرابلس؛ سبل وآفاق التعاون المشترك بين إيطاليا وليبيا، وخاصةً في مجالات التدريب، والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلديْن.

وأعرب “الحداد” عن شكره لإيطاليا على وقوفها إلى جانب ليبيا، ودعمها لها في المواقف والمحافل الدولية.

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