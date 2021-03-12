خبير نفطي إيطالي: تدخل الأمم المتحدة القوي في ليبيا قد يؤثر على عمل حكومة الدبيبة

استنكر اتحاد نفطي إيطالي مستقل تدخل الأمم المتحدة القوي في ليبيا، متوقعا أن يؤثر ذلك على عمل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال رئيس الفرع الإيطالي للاتحاد المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (FederPetroli)، ميكيلي مارسيليا، “إننا ما نزال نشك إلى حد ما بشأن (إمكانية نجاح) الحكومة الليبية المعينة حديثا بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، عقب نيلها الثقة في تصويت مجلس النواب بمدينة سرت”.

وأضاف مارسيليا في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الثقة التي حظي بها عبد الحميد الدبيبة مهمة أيضًا من ناحية المكان الذي حدث فيه كل شيء، أي سرت”.

وأشار رئيس (FederPetroli) إيطاليا، إلى أن “رجل الأعمال الليبي الدبيبة، يعرف مشاكل الصناعة في البلاد، وهذا أمر أكثر من إيجابي، لكن المشكلة الأقوى والأكثر إلحاحا، هي التأثير القوي للأمم المتحدة، والتي تعرض عملها للانتقاد في مختلف البلدان في السنوات الأخيرة”.

وذكر أن “الحكومة ستكون انتقالية حتى 24 ديسمبر المقبل، ونأمل أن يتم تحرير أموال عائدات النفط التي لا تزال مجمدة من قبل مؤسسات طرابلس، وأن تتمكن ليبيا من أن تحظى في أسرع وقت ممكن، بانتخابات سياسية ديمقراطية”.