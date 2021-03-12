وزير الخارجية الإيطالي ونظيره المالطي يبحثان التطورات الليبية

تصدرت مسألة الهجرة وتشكيل الحكومة الليبية الجديدة وتطوير منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​محور المحادثات بين وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو.

وقال دي مايو، بحسب وكالة أنباء “نوفا”، إنه تم التطرق خلال المحادثات عن الحاجة إلى إعادة إطلاق العمل على المستوى الأوروبي مع التركيز على الأولويات والحساسيات المشتركة، مضيفاً: “أفكر أولاً في ملف الهجرة حيث نعتبر أنه من الأهمية الكبيرة إنشاء آليات تضامن فعالة حقًا تستند إلى تدابير إعادة التوطين”.

كما كانت الأوضاع في ليبيا من بين القضايا الأخرى التي تم تناولها خلال الاجتماع بين دي مايو وبارتولو، ورحب دي مايو بالثقة التي منحها مجلس النواب الليبي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بأغلبية مطلقة.

واعتبر أنه من خلال هذا التصويت أظهر الليبيون إرادة كبيرة وتصميمًا على الرغبة في التغلب على الخلافات عبر الحوار، وذلك بفضل جهود الأمم المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.