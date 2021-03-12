الدبيبة يناقش الخطة الوطنية للتطعيم ضد كورونا ويبدي استياءه من إدارة الأزمة

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الخميس الخطة الوطنية التي أعدتها اللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتطعيم ضد فايروس كورونا المستجد وفق الأولويات المعدة لذلك.

كما بحث في اجتماع مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، الدكتور خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الآليات التي سيتم اعتمادها لتوزيع اللقاح وتقييم الاحتياجات المادية واللوجستية المطلوبة لتوفير الكميات الضرورية ولضمان وصول اللقاح لكافة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وقالت مكتب إعلام الحكومة، إن الدبيبة أبدى استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات، التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض.

وأضافت أن الدبيبة، أوضح أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.