ميلود الأسود: حكومة الوحدة الوطنية أمامها العديد من التحديات

أكد رئيس «كتلة الوسط النيابية» في مجلس النواب ميلود الأسود، أن حكومة الوحدة الوطنية أمامها العديد من التحديات.

وقال الأسود في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن أبرز الملفات التي يجب أن تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية إيقاف الحرب ودعم الوصول لحل نهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات جميعها مع الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت أول من أمس الأربعاء للنظر في هذا الأمر.