ليبيا الان

ميلود الأسود: حكومة الوحدة الوطنية أمامها العديد من التحديات

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس «كتلة الوسط النيابية» في مجلس النواب ميلود الأسود، أن حكومة الوحدة الوطنية أمامها العديد من التحديات.

وقال الأسود في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، أن أبرز الملفات التي يجب أن تعمل عليها حكومة الوحدة الوطنية إيقاف الحرب ودعم الوصول لحل نهائي لتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات جميعها مع الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت أول من أمس الأربعاء للنظر في هذا الأمر.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك