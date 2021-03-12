«قادة ثوار ليبيا» يطالبون حكومة الدبيبة باعتماد ميزانية الحرس الوطني وإنهاء أزمة السيولة

طالب ما يعرف بـ”تجمُّع قادة ثوار ليبيا”، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي نالت الثقة من مجلس النواب بمدينة سرت الأربعاء الماضي، بـ 7 مطالب تتعلق بإنهاء أزمة السيولة وتفعيل قانون الحرس الوطني وتوفير الأدوية.

وزعم تجمُّع قادة ثوار ليبيا، في بيانه الذي اطلعت عليه “الساعة 24″:” بعد صبر طويل، ومعاناة صعبة وأزمات متعددة، تطلُّ علينا حكومة الوحدة الوطنية، فمن باب التفاؤل لا من باب القَبول المطلق لها- نحييكم ونبارك لكم”.

وتابع التجمع:” نأمل أن تأخذ حكومة الدبيبة ملاحظاتنا بعين الاعتبار، على رأسها إنهاء أزمة السيولة بأسرع وقت ممكن، وتوفير الأدوية وخاصة أدوية الأورام، والاهتمام بمكافحة وباء كورونا، وتوفير الأمصال والأدوية المخصصة له مجاناً .

واستطرد التجمع في بيانه:” كما نطالب الدبيبة بدعم المفوضية العليا للانتخابات، لتتمكن من إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المتفق عليه ، فضلا عن الاهتمام بقضية المهجرين ومعالجة آثارها السلبية من النواحي (المادية – المعنوية – النفسية)”.

وأشار التجمع إلى أنه يتمسك بتفعيل قانون الحرس الوطني واعتماد ميزانيته، والمطالبة بإنهاء حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري شرقا وغربا والمطالبة بإحالتهم إلى النيابة، على حد تعبيره.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة، قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، الأربعاء الماضي، وخلال كلمته، عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.