“الأرصاد الليبية”: أجواء باردة نسبيا في الشمال وأمطار متوقعة على غرب البلاد

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن أن البلاد ستشهد أجواء باردة نسبيا اليوم الجمعة على مناطق الشمال حيث الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14-21) م، وعلى مناطق الوسط ما بين (22-25) م، ومناطق الجنوب ما بين (27-33) م وتسجل ارتفاع يوم الغد.

وقال المركز في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن الرياح تنشط على فترات على بعض مناطق البلاد، وخاصة على مناطق الجنوب الغربي، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

وبحسب البيان، فمن المتوقع أن تتكاثر السحب مساء يوم الغد على مناطق غرب ليبيا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.