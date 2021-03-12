“كتلة ليبيون” بمجلس المشري: توحيد السلطة التنفيذية هدف يسعى له الجميع

باركت «كتلة ليبيون» بمجلس الدولة الاستشاري، نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب.

ودعت الكتلة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إلى ضرورة مساعدة السلطة التنفيذية الجديدة في الإيفاء بالتزاماتها بما يحقق استقرار ووحدة ليبيا.

وشددت الكتلة في بيانها على أن توحيد السلطة التنفيذية يعد أحد الأهداف السامية التي يسعى إليها الجميع.

ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة مجلس النواب بتصويت 132 نائبا، خلال الجلسة التي عقدت لليوم الثالث على التوالي بمدينة سرت أول من أمس الأربعاء للنظر في هذا الأمر.