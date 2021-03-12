“الأرصاد”: أجواء باردة تُؤثّر على مناطق غرب ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الجمعة.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أجواء باردة نسبيًا على مناطق الشمال مع تكاثر السحب، يوم الغد، على بعض مناطق غرب البلاد.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

• الطقس: غائمٌ جزئيًا تتكاثر أحيانًا خاصةً من يوم الغد وصباح يوم الأحد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تُصاحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض مناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “17- 22” مْ على أغلب المناطق وتُسجّل انخفاضًا يوم الأحد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

• الطقس: السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من مساء يوم الغد، على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح هذا اليوم ما بين “16 – 23” مْ ولا تتجاوز “14” على الجبل الأخضر، وتُسجّل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، خاصةً يوم الغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، خاصةً على غدامس – الحمادة وغات، قد تصاحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: شرقية فشمالية شرقية، نشطة السرعة؛ قد تُسبّب إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “27- 32” مْ، و لا تتجاوز “23” مْ على غدامس الحمادة وهون، وتسجّل انخفاضًا يوم الغد، على غدامس وغات.

الكفرة- السرير- تازربو:

• الطقس: قليل السحب.

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحوّل يوم الأحد، إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “27 – 31” مْ ولا تتجاوز “25” على السرير هذا اليوم، وتسجّل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليوميْن القادميْن.

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