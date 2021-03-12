أم العز الفارسي: البرلمان فوّت فرصة مهمة لتحصين الحكومة الجديدة

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي:” نصفنا مطمٸن لما نلناه بمنح الثقة لحکومة الوحدة الوطنیة، ونصفنا قلق لعدم تضمین مخرجات جنیف فی الإعلان الدستوري وکلنا علی حق”.

وأضافت أم العز الفارسي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” فوّت مجلس النواب فرصة مهمة بتوفر نصابهم، الأن علینا أن نعمل على حث مجلس الأمن بأخذ مبادرة إقرار خارطة الطریق لانبثاقها عن مقررات برلین وسیکون لها مكانة تفوق قرارات البرلمان”.

واستطردت:” فرق الشباب التی تعمل علی دیسمبر 2021′ اصرخوا عالیا لیتحمل مجلس الأمن مسٶلیاته، قبل أن یطعنکم الحذاق في الظهر”.

وكانت حكومة عبد الحميد الدبيبة، قد نالت ثقة مجلس النواب، بـ 132 صوتًا، الأربعاء الماضي، وخلال كلمته، عقب منح حكومته الثقة، شكر «الدبيبة» أعضاء مجلس النواب، كما هنأ أهالي سرت في جهودهم لإنهاء الانقسام.

وقال «الدبيبة»: “لا مركزية للدولة ولا مركزية للأقاليم وقوة الدولة من خلال الحكم المحلي الفعال”، وشدد على أن “الحرب لا يمكن أن تتكرر مرة ثانية ولا يمكن أن نقتل بعضنا مرة أخرى”.

وتعهد «الدبيبة» أمام النواب قائلًا: “سأعمل بكل جهد على دعم المجلس الرئاسي ومفوضية الانتخابات ولا مركزية للدولة ولا للأقاليم “.