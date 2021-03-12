حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في درنة

أعلن مركز الشفاء للعزل الصحي في درنة، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء من الوباء الذي ظهر في ليبيا في شهر مارس من العام الماضي.

وحسب النشرة اليومية للمركز المنشورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد بلغ إجمالي الحالات المتواجدة بمركز الشفاء للعزل الصحي في درنة أربع حالات.

– بينها الحظر الجزئي.. 7 توصيات لتجنب «وضع وبائي كارثي» في درنة

وأمس الخميس، أصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم فوزي عزوز سبع توصيات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، تشمل تنفيذ حظر تجول جزئي، وإغلاق المنتجعات والمصايف، والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن، وإجبارية ارتداء الكمامات، ومنع المآتم وغلق صالات الأفراح.

وقال عزوز إن هذه التوصيات تأتي في ظل تزايد إصابات فيروس «كورونا» في المدينة، وارتفاع حالات الدخول لقسم العزل، وزيادة حالات الوفاة، وفي ظل استهتار المواطنين بالإجراءات الاحترازية، محذرًا من «وضع كارثي» تصبح معه سلامة المواطنين «على المحك».

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