محللة سياسية إيطالية: العقبات هائلة أمام حكومة الوحدة الوطنية الليبية

رأت محللة سياسية إيطالية أن الطريق لا تزال شاقة بالنسبة لليبيا، رغم منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت الخبيرة بالشأن الليبي من مجموعة الأزمات الدولية (ICG) كلاوديا غاتزيني، في مقابلة مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الطريق لا تزال طويلة ولا تخلو من العقبات”.

وأشارت غاتزيني إلى أن “التصويت بالثقة تركز حصرياً على رئيس الوزراء المكلف وجهازه التنفيذي”، في حين “لم يكن هناك أي ذكر للمجلس الرئاسي وخارطة الطريق التي وضعت خلال محادثات جنيف وتونس”.

وذكرت الخبيرة بالشأن الليبي أن انتخاب عبد الحميد الدبيبة “جرى بالتزامن مع انتخاب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أشخاص”، وأنه “وفقًا لخارطة طريق جنيف، يصبح هؤلاء الأعضاء الثلاثة في المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة”.