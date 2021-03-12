بينها ليبيا.. عقوبات أوروبية مرتقبة على 6 دول بسبب حقوق الإنسان

كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ست دول، هي “روسيا والصين وكوريا الشمالية وليبيا وإريتريا والسودان”.

وقال أحد الدبلوماسيين إن القائمة تضمّ مسؤولاً صينيًا واحدًا.

وقد توصّل كبار الدبلوماسيين في اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، التي تتعامل مع قضايا الدفاع والأمن، إلى اتفاق تمهيدي بشأن قائمة العقوبات على هذه الدول.

وحتى تستكمل القائمة؛ سيكون من الضروري اتخاذ بعض الإجراءات القانونية قبل صدور الموافقة السياسية النهائية من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي وعرضها على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الاجتماع المرتقب يوم 22 مارس الجاري.

ويشترط أن يتم الاتفاق بالإجماع على فرض هذه العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن الطعن في القرار المتعلق بإصدارها أمام القضاء.

وبحسب المصادر الدبلوماسية؛ فإن قائمة العقوبات تستهدف ثلاثة كيانات وعشرات الأفراد في الدول الست سالفة الذكر.

وتعتبر هذه الآلية بمثابة أداة جديدة تسمح للاتحاد الأوروبي بمزيد من المرونة في معاقبة الدول التي تشهد ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ويشار إليها باسم “قانون ماغنتسكي للاتحاد الأوروبي”.

وقد تم استخدام هذه الآلية لأول مرة في بداية الشهر عندما فرض الاتحاد الأوروبي ، إلى جانب واشنطن ، عقوبات ضد كبار المسؤولين الروس بسبب تسميم وسجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

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