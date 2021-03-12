منظمة حقوقية تدين التوتر الأمني في تاجوراء

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء التوتر الأمني في محيط مدينة تاجوراء، حيث شهدت المنطقة قفل الطريق الرئيسي وتحشيد كبير لعناصر وآليات عسكرية متنوعة، مما أدى إلى حالة من عدم الأمن والخوف بين السكان والمارَة.

وطالبت المنظمة في بيان أصدرته، بضرورة ممارسة ضبط النفس والامتناع عن أي عنف أو أعمال من شأنها أن تقوض عمل الحكومة الجديدة، داعية إلى إصلاح قطاع الأمن كأولوية لدمج أعضاء الميليشيات والجماعات المسلحة القائمة وإخراجهم من الخدمة ونزع سلاحهم وإعادة تأهيلهم، وكذلك فتح الطريق الدولي الرابط بين تاجوراء وطرابلس، وإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين خارج إطار القانون، وإعادة الدبابات والآليات العسكرية الثقيلة إلى ثكناتها، وفتح تحقيق مستقل وتقديم الجناة للعدالة.