مكتب النائب العام يسلم 3 نساء و5 أطفاء من أسر «داعش» إلى تونس

قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، إن السلطات التونسية تسلمت ثلاث نساء وخمسة أطفال من أسر عناصر تابعة لتنظيم «داعش» بسرت.

وأشار مكتب النائب العام إلى تسليم سبع نساء وتسعة أطفال من ذوي المنتمين لتنظيم «داعش» إلى السلطات التونسية، الأسبوع المقبل، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وتسلمت السلطات التونسية في يناير من العام الماضي، ستة أطفال أيتام من ذوي الجنسية التونسية معروفين إعلاميًا بـ«أطفال داعش». وحينها دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، السلطات التونسية للعمل على استعادة 15 طفلًا آخرين ما زالوا في مصراتة، و21 طفلًا آخرين بمعيتيقة منهم من هم مصحوبون بأمهاتهم ويتامى الآباء وآخرون رفقة والديهم.

ومنذ سنوات تطالب السلطات الليبية نظيرتها التونسية باستعادة أبناء الذين التحقوا بتنظيم «داعش» على أراضيها، بعضهم قتلوا أو فروا أو سجنوا خلال معركة سرت العام 2016، إلا أن هذا الطلب لم يلقَ آذاناً صاغية على غرار ملف جثث الإرهابيين التونسيين وعددهم 80 مسلحاً الذين قتلوا في عدد من المدن الليبية، حيث تريد التحقق من هوياتهم قبل استلام جثثهم.

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