ترحيب دولي بمنح الثقة لحكومة الوحدة في ليبيا

رحّبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بتصويت أعضاء مجلس النواب، المجتمعين في سرت بين 8-10 مارس، بالثقة بالأغلبية الساحقة، للمصادقة على مجلس الوزراء الذي اختاره رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، ليكون حكومة وحدة وطنية مؤقتة.

وقالت الدول في بيان مشترك، :”إننا نحيي الشعب الليبي على تصميمه على استعادة الوحدة لبلاده، ونثني على جميع الأطراف الليبية لمشاركتهم البناءة في هذا التصويت وتسهيله من قبل هيئة تمثّل أصوات الشعب الليبي. هذه النتيجة هي خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسّسات الليبية وإيجاد حلّ سياسي شامل للأزمة التي ألمّت بليبيا وشعبها. ولسوف نواصل دعم الشعب الليبي وجهود الأمم المتحدة بالاشتراك مع شركائنا، وذلك من خلال عملية برلين”.

كما ثمنت الدول المذكورة، البيان الذي أصدره رئيس الوزراء السراج، والذي يرحّب فيه بنتيجة تصويت مجلس النواب ويعرب عن استعداده لتسليم السلطة، داعية جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية القائمة لتحمّل نفس المسؤولية وضمان عملية تسليمٍ سلس وبنّاء لجميع المسؤوليات والواجبات إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

ورحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من المنطقة المحيطة بمطار القرضابية، للسماح لأعضاء مجلس النواب بالمشاركة بأمان في جلسة البرلمان في سرت، مثنية على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جعل ذلك ممكناً.

كما أعربت، عن امتناننا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، على عملهما الدؤوب لتحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان هذا الاستقرار والازدهار لشعبها.