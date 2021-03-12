“الوطني لمكافحة الأمراض”: 972 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 8 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 972 إصابة بكورونا ووفاة 8 أشخاص وشفاء 919 حالة.

وقال المركز في بيان له طالعته “الساعة 24″، إن مختبراته استلمت (4934) عينة، وصل إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1554) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1810) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (528) عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة.

كما وصل إلى مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (166) عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (318) عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (90) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (85) عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي عدد (210) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (18) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (15) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (11) عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات.

أكدت نتائج فحص العينات بتقنية “Real Time PCR “، أن (972) عينة موجبة، من بينها 711 جديدة، و261 مخالطة، وبلغت نسبة الحالات الموجبة (19.7%).

وأوضح البيان أن حالات الإصابة توزعت على المدن، وبلغت في طرابلس 436 حالة جديدة، و85 حالة مخالطة، ومصراتة 27 حالة جديدة و106 حالات مخالطة، والعزيزية

عدد 2 حالة جديدة، والقره بوللي 9 حالات جديدة، وجادو حالة واحدة مخالطة، وزليتن 19 حالة جديدة وحالة مخالطة، والخمس 9 حالات جديدة و2 حالة مخالطة، والزاوية الجنوب 5 حالات جديدة، والقلعة حالة جديدة.

وبلغت الإصابات في ظاهر الجبل عدد 5 حالات جديدة، ويفرن عدد 8 حالة جديدة، والجفارة 3 حالات جديدة، وقصر الأخيار حالة جديدة، والعجيلات 3 حالات جديدة، وبني وليد 10 حالات جديدة، و15 حالة مخالطة، والزنتان 21 حالة مخالطة، وجنزور 63 حالة جديدة، وحالة مخالطة، والزاوية الغرب 15 حالة جديدة، والمعمورة 3 حالات جديدة، والعامرية حالة جديدة، واسبيعة 5 حالات جديدة، وحالة مخالطة، وقصر بن غشير 17 حالة جديدة، ودرج 3 حالات جديدة، والسواني بن آدم 2 حالة جديدة، والمنشية الجميل حالة جديدة، والماية 23 حالة جديدة، والكفرة حالة جديدة، وسوق الخميس امسيحل 4 حالات جديدة و7 حالات مخالطة، والزاوية المركز 9 حالات جديدة و7 حالات مخالطة، وسرت 3 حالات جديدة و5 حالات مخالطة، واجدابيا 4 حالات جديدة و4 حالات مخالطة، وطبرق 6 حالات جديدة، وترهونة 3 حالات جديدة، والرحيبات 2 حالة جديدة، والقواليش حالة جديدة، ونالوت 7 حالات جديدة و5 حالات مخالطة.

وكشف بيان المركز الوطني تفاصيــل توزيع حالات الشفاء حسب المدن، إذ تم تسجيل 759 حالة في طرابلس، و15 حالة في السائح، و6 حالات في اجدابيا، و69 حالة في مصراتة، و19 حالة في الحوامد، و13 حالة في العجيلات، و3 حالات في الكفرة، و13 حالة في ظاهر الجبل، و 22 حالة في الزاوية المركز.

ورصد بيان المركز 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بكورونا، من بينها 3 حالات في الحوامد، و2 حالة في زليتن، و2 حالة في العجيلات، وحالة في الكفرة.

وارتفع العدد التراكمي للإصابات بكورونا في ليبيا إلى 143643، والحالات النشطة إلى 10670، والمتعافين إلى 130625، والوفيات إلى 2348.