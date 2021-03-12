شكري يؤكد لـ«ماس» أهمية تحقيق «تسوية شاملة» تضمن خروج «المرتزقة» من ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ثوابت موقف مصر القائم على «ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا ترسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير المصري على هامش زيارته إلى باريس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، حيث تطرقا الجانبان إلى العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، حسب تصريحات نقلتها، الخميس، الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك» نقلًا عن الناطق باسمها السفير أحمد حافظ.

وجدد شكري ترحيب مصر بنيل «الحكومة الموقتة ثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري». في إشارة إلى حصول حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، على ثقة مجلس النواب بأغلبية 132 عضوًا بالمجلس.

– مع انتهاء مهلة الـ90 يوما.. رئاسة مجموعة العمل المعنية بليبيا تطالب بـ«الخروج الفوري للمرتزقة»

وأشار رئيس الدبلوماسية المصرية إلى «جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي الشقيق»، وفق بيان الخارجية.

وفي 23 يناير الماضي، جددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالشؤون المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية بليبيا واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التأكيد على «الالتزام الكامل والمستمر بتنفيذ» اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، مع انتهاء المهلة المحددة لرحيل جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وتقضي أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار، برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يومًا، انتهت في 23 يناير، لكن لم يصدر أي إعلان حتى الآن عن رحيل أو تفكيك هذه القوات. وفي ديسمبر الماضي، كشفت الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن وجود 20 ألفًا من «القوات الأجنبية والمرتزقة» في ليبيا، وأشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.

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