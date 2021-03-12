ليبيا الان

تونس: عبير موسي تقاضي المشيشي وتلجأ للقضاء الدولي

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أنها قررت مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ومحافظ العاصمة الشاذلي بوعلاق على خلفية فك اعتصام أنصار حزبها أمام مقر فرع “اتحاد العلماء المسلمين” بمونبليزير.

واعتبرت موسي, في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” ليلة الخميس, أن ما حدث يوم فك اعتصام حزبها هو محاولة قتل وإبادة جماعية.

وأكدت أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية على خلفية فك اعتصام الحزب الدستوري الحر بالقوة.

يشار إلى أن الوحدات الأمنية قامت, فجر الأربعاء الفارط, بفك الاعتصام الذي كان ينفذه أنصار الحزب الدستوري أمام مقر فرع “اتحاد المسلمين” بالعاصمة التونسية للمطالبة بحل هذه الجمعية وطردها من البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مرأه افضل من العديد من الرجال بصقت ولازالت تبصق علي راية وشعار الأخوان وما احوجنا في ليبيا لأمثالها ممن تجذر فيهم كره الأخوان يسعوا لتخليص البلاد من جراثيم وشراذم الأخوان فكل من يبصق علي راية الاخوان وشعارهم هو وطني بأمتياز وواعي جيدا لحقارة وخسة تنظيم أولياء الشيطان

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