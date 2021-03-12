تونس: عبير موسي تقاضي المشيشي وتلجأ للقضاء الدولي

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي أنها قررت مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي ومحافظ العاصمة الشاذلي بوعلاق على خلفية فك اعتصام أنصار حزبها أمام مقر فرع “اتحاد العلماء المسلمين” بمونبليزير.

واعتبرت موسي, في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على “فايسبوك” ليلة الخميس, أن ما حدث يوم فك اعتصام حزبها هو محاولة قتل وإبادة جماعية.

وأكدت أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية على خلفية فك اعتصام الحزب الدستوري الحر بالقوة.

يشار إلى أن الوحدات الأمنية قامت, فجر الأربعاء الفارط, بفك الاعتصام الذي كان ينفذه أنصار الحزب الدستوري أمام مقر فرع “اتحاد المسلمين” بالعاصمة التونسية للمطالبة بحل هذه الجمعية وطردها من البلاد.