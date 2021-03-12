توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس في المقدمة تليها مصراتة وجنزور

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن والمناطق الأكثر تسجيلًا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث حصدت 521 حالة جديدة من إجمالي 972 حالة.

وحسب بيان رقم «351» المنشور على صفحة المركز الوطنية لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك»، فقد حلت مصراتة ثانية مع 133 إصابة جديدة، وجنزور مع 64 إصابة، وبني وليد مع 25، والماية مع 23، والزنتان مع 21، وزليتن مع 20، وقصر بن غشير مع 17، والزاوية المركز مع 16، والزاوية الغرب مع 15، ونالوت مع 12، والخمس وسوق الخميس امسيحل مع 11.

– 972 إصابة جديدة و8 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

إضافة إلى تسع حالات في القره بوللي، وثماني في يفرن وسرت وأجدابيا، وست في اسبيعة وطبرق، وخمس في الزاوية الجنوب وظاهر الجبل، وثلاث في الجفارة والعجيلات والمعمورة ودرج وترهونة، واثنتين في العزيزية وسواني بن آدم والرحيبات، وحالة واحدة في جادو والقلعة وقصر الأخيار والعامرية والمنشية الجميل والكفرة والقواليش.

وتوزعت 919 حالة شفاء جديدة أحصاها المركز في عموم ليبيا خلال أخر 24 ساعة، بواقع 759 حالة في طرابلس، و 69 حالة في مصراتة، و22 حالة في الزاوية المركز، و19 حالة في الحوامد، و15 حالة في السائح، و13 حالة في العجيلات وظاهر الجبل، وست حالات في أجدابيا، وثلاث حالات في الكفرة.

فيما توزعت حصيلة ثماني حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع ثلاث في الحوامد، واثنتين في زليتن والعجيلات، وحالة واحدة في الكفرة.

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