«الحاجي»: لا لأخونة ليبيا.. والأحزاب الفاسدة شوّهت مشروع الدولة المدنية

هاجم الناشط السياسي جمال الحاجي، عبدالرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لـ “حزب العدالة والبناء”، والرجل الثاني في الحزب، قائلا:” عبد الرزاق العرادي خسئت ومضت الحكومة رغم أنفكم”.

وأضاف الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” الأحزاب الفاسدة شوهت مشروع الدولة المدنية وحلم الشعب الليبي قبل أن تولد ببالمواخي”

وتابع:” تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019م الذي أخفاه “شكشك” عضو وكر العدالة والبناء حتى يوم واحد بعد الاستفتاء على الحكومة، وسقوط زميله بوكر العدالة يكشف عن عواء ونِباح معارضي اعتماد حكومة “دبيبة”.

واستطرد:” هذا مكسب أخر لكشف الأحزاب الفاسدة والمتسترين بالدين” متابعا:” بأي شرع تدعون العمل به وهذا فسادكم؟ وهذا الإسراف على حساب جوع عموم الشعب والمهجرين والنازحين وغلق مصحات ومستشفيات لعدم توفر المال، لدعم مرشح حزبكم إلا للتغطية على فسادكم وأول الغيث قطرة”.

وأوضح:” وكر العدالة من الخامس والسادس ومن بعده “المخزوم والسويحلي وبشاغا وشكشك والكبير” استخدمتم جميع هؤلاء حطب مشروع السلطة”.

واختتم:” لا لأخونة ليبيا” شوهتم الصورة الجميلة عن من سبقكم من الرعيل الأول لسنا دعاة إقصاء ولكننا نرفض أن يقود نموذجكم بلادنا من خلال مؤامرات بالمواخير”.