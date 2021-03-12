أمين “منظمة التعاون الإسلامي”: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة نحو استقرار ليبيا

جدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعمها لليبيا، وأبدت ترحيبًا كبيرًا بنيْل حكومة عبد الحميد الدبيبة، ثقة مجلس النواب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنّ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جدّد دعم المنظمة التام ووقوفها مع ليبيا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة.

وعبّر “العثيمين” عن أمله في أن تُساعد هذه الخطوة على تمهيد الطريق من أجل خطوات أخرى تساعد على المصالحة، وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار والتنمية في ربوع ليبيا، وإنهاء الحرب المندلعة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.