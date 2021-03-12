اللجنة الطبية في درنة: الوضع الوبائي في المدينة خطير

أصدرت اللجنة الطبية التنفيذية درنة، اليوم، بيانًا نشرته عبر صفحتها في موقع “فيس بوك”، حذّرت خلاله، من خطورة الوضع الوبائي في درنة، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كورونا”.

ودعت اللجنة أهالي المدينة إلى الالتزام بتوصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وطالبت بفرض حظر جزئي في المدينة، وإغلاق المنتجعات والمصايف، وتعقيم وتطهير الأماكن الحكومية، وإجبار المراجعين والموظفين على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعزل المدن في حال تدهور الوضع الوبائي.

كما طالبت اللجنة بمنع التجمعات بشكل عام، خاصةً في المآتم والأفراح، وإجبار المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، خاصةً في الأسواق.

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