عميد بلدية نالوت: الوضع الوبائي كارثي.. والحظر قد يعود

قال عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، إنّ الوضع الوبائي في المدينة كارثيٌ، وذلك بعد ارتفاع معدّل الإصابات بالمدينة.

وأشار إلى أنّ فرق الرصد والتقصي سجّلت، خلال الأيام الماضية، خمس إصابات بين الطلاب، بالإضافة إلى حالات اشتباه بين الكادر التدريسي، وأكدّ معاناة المدارس بسبب نقصٍ حادٍّ في المُعقّمات والإمكانيات.

وقال “الحجام” إنّ مركز العزل يُعاني من نقص في الكوادر الطبية، وألقى باللوم، في هذا الأمر، على وزارة الصحة التي لم ترفد المركز بالكوادر، والمعدات الضرورية؛ لمواجهة الجائحة.

وتوقّع فرض الحظر الكامل على المدينة لمدة أسبوع، خلال الأيام القادمة، وذلك مع زيادة معدّل الإصابات وارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا”.

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