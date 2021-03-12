بليحق: جلسة النواب الإثنين ستكون في طبرق

أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن جلسة مجلس النواب الإثنين القادم الموافق للخامس عشر من مارس الجاري، ستنعقد بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق.

وقال بليحق في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أنه تقرر نقل الجلسة من بنغازي إلى طبرق لأسباب لوجستية.

وكان من المقرر أن تؤدي التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في جلسة الإثنين القادم بمقر مجلس النواب الدستوري في مدينة بنغازي، وذلك بعد أن نالت منح الثقة خلال جلسة البرلمان الأسبوع الماضي بأغلبية 132 صوتاً.