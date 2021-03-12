بيان أوروبي أمريكي: لابد من تسليم جميع الواجبات والمسؤوليات لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

رحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بنيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة

وقالت الدول الخمس في بيانها الذي طالعته “الساعة 24″، “نحيي الشعب الليبي على تصميمه على استعادة الوحدة لبلاده، ونثني على جميع الأطراف الليبية لمشاركتهم البناءة في هذا التصويت وتسهيله من قبل هيئة تمثّل أصوات الشعب الليبي”.

وأضاف البيان: “هذه النتيجة هي خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسّسات الليبية وإيجاد حلّ سياسي شامل للأزمة التي ألمّت بليبيا وشعبها، وسنواصل دعم الشعب الليبي وجهود الأمم المتحدة بالاشتراك مع شركائنا، وذلك من خلال عملية برلين”.

وثمنت الدول الخمس البيان الذي أصدره رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والذي يرحّب فيه بنتيجة تصويت مجلس النواب وأعرب خلاله عن استعداده لتسليم السلطة.

ودعت الدول الخمس في بيانها المشترك، جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية القائمة لتحمّل نفس المسؤولية وضمان عملية تسليمٍ سلس وبنّاء لجميع المسؤوليات والواجبات إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع البيان: “نثني على عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ونعرب عن امتناننا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، على عملهما الدؤوب لتحقيق الاستقرار في ليبيا وضمان هذا الاستقرار والازدهار لشعبها”.