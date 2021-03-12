الاتحاد الأوروبي يدعو لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا

ليبيا – أكد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بيان له أمس الخميس غداة نيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الثقة البرلمانية على أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق 23 من شهر أكتوبر الماضي، لوقف إطلاق النار، وكذلك احترام حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

الاتحاد أكد في بيانه الذي نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أن كل التدخلات العسكرية الأجنبية غير مقبولة، داعيًا جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الجهات الليبية الفاعلة ذات الصلة إلى التمسك بهذه المبادئ والانخراط بشكل بناء مع اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، مشيرًا إلى آليته الخاصة لفرض عقوبات على المخربين المحتملين”.

كما توجه الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى قيادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار عزمها القوي على إرساء الأسس لإصلاح شامل في قطاع الأمن، بما في ذلك من خلال الجهود الحقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت إشراف مدني.

الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أعربوا عن تطلعهم إلى العمل بشكل وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق كل هذه الأهداف وتحسين حياة الشعب الليبي، مؤكدًا استمرار الاتحاد الأوروبي في مشاركته النشطة من خلال لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بما في ذلك مجموعة العمل الاقتصادية التابعة لها، بحسب البيان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية